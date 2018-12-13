ХВС и водоотведение в Рязани подорожает дважды за 2019 год

СЕГОДНЯ 18:26 2018-12-13T18:42:37+03:00

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Региональная энергетическая комиссия опубликовала постановление о тарифах для «Водоканала города Рязани». Согласно документу, плата за услуги предприятия для населения увеличится дважды за 2019 год – с 1 января и с 1 июля.

С середины следующего лета за холодную воду жители областного центра станут платить 27,61 рубля за «куб», а за водоотведение - 28,78 рубля за «куб» (актуальные нормативы – на сайте МП «КВЦ»). Это соответственно на 5,7% и на 11,8% дороже, чем в конце 2018-го.

Далее вплоть до 2023-го пока заложен однократный ежегодный рост тарифов.