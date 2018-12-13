2018-12-13T18:04:09+03:00
Происшествия

Заместитель начальника одной из рязанских колоний подозревается во взяточничестве

Мужчина пытался воспрепятствовать расследованию и поэтому сейчас заключен под стражу
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Скопинский МСО СКР по Рязанской области расследует уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя начальника одной из рязанских колоний. Мужчину обвиняют по пяти эпизодам мелкого взяточничества, в получении взятки в значительном размере и превышении должностных полномочий.

Установлено, что с 2017 года заместитель начальника колонии неоднократно получал от осужденных взятки. Деньги (от 5000 до 10 000 рублей) перечислялись на банковскую карту, которая была оформлена на подставное лицо, но находилась в распоряжении подозреваемого. Обычно вознаграждение перечислялось за предоставление осужденным длительных свиданий с их родственниками. В июне 2017 года от родственников одного из осужденных он получил 30 000 рублей за безопасное содержание заключенного. Также мужчина в своих интересах пытался скомпрометировать сотрудников службы собственной безопасности УФСИН России по Рязанской области.

Обвиняемый не признал свою вину и, по словам следователей СКР, пытался воспрепятствовать установлению обстоятельств преступления. В настоящее время мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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