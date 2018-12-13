В Рязани у подъезда 12-этажного дома обнаружен труп мужчины

СЕГОДНЯ 17:08 2018-12-13T17:08:14+03:00

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Днем в четверг, 13 декабря, поступило сообщение об обнаружении у подъезда 12-этажного дома на улице Вокзальной (дом № 99) в Рязани трупа мужчины. По предварительным данным, погибший самостоятельно свел счеты с жизнью.

В настоящее время на месте работают полицейские и следователи СКР по Рязанской области. Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины (на вид ему около шестидесяти лет), а также личность погибшего. Организована доследственная проверка.