Установлены границы благоустройства возле рязанских индивидуальных домов

13 Дек. 16:19 2018-12-13T16:19:11+03:00

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Границы прилегающих территорий в Рязанской области установлены Законом Рязанской области от 19.11.2018 №86-ОЗ. На стадии его принятия прокуратурой области направлялись замечания, в том числе по вопросу установления максимального расстояния в отношении индивидуальных жилых домов. Об этом сообщил сайт ведомства.

Законопроектом предлагалось установить максимальное расстояние - 15 метров. Однако прокуратурой было указано, что данная норма является необоснованно обременительной для собственников индивидуальных домов, в том числе, исходя из конституционных принципов справедливости и разумности. Было предложено снизить максимальное расстояние. Все замечания учтены, в том числе снижено максимальное расстояние в отношении индивидуальных жилых домов с 15 до 5 метров. Именно на этом расстоянии их владельцы обязаны заниматься благоустройством.