Рязанская гордума приняла в свои ряды нового депутата

13 Дек. 15:59 2018-12-13T16:18:38+03:00

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Рязанская гордума на заседании 13 декабря приняла в свои ряды нового депутата Надежду Дремину. Она по решению своей партии - «Единой России» - заняла во фракции место Владислава Фролова. Последний, напомним, сложил свои полномочия и стал министром спорта Рязанской области.

Новоиспеченной «народной избраннице» 38 лет. Она родилась в Рязани, получила образование в РГАТУ им. П.А. Костычева и работает главным бухгалтером ООО «Госконтракт».