2018-12-13T14:53:16+03:00
Происшествия

Горькое похмелье: рязанка украла после застолья 50 тысяч у подруги

Воровка сама сняла деньги с карты – на этом и попалась полицейским
Антон НИКИФОРОВ
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..Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники отдела МВД России по Рыбновскому району раскрыли кражу, совершенную в гостинице, расположенной около города Рыбное. Об этом сообщил сайт ведомства.

Преамбула вечна, как мир. Застолье, много выпито и… наутро пропадает кошелек у 23-летней местной жительницы с небольшой суммой наличными и банковской картой. Вскоре на телефоне пострадавшая увидела смс – со счета сняли 50 тысяч рублей. Вместе с супружеской парой в застолье принимала участие и еще одна молодая особа, которая уехала из гостиницы до приезда полиции.

Оперативники выяснили, что она и направилась к банкомату: камеры исправно зафиксировали этот факт. Девушка рассказала, что пин-код карты она подсмотрела ранее, а злой умысел у нее возник после нескольких рюмок спиртного. Она решила, что когда супруги заснут под действием алкоголя, можно будет незаметно забрать кошелек с картой, снять деньги и вернуться обратно.

В отношении 21-летней жительницы Рыбного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.

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