Банк Авангард предложил своим клиентам удобный способ оплаты налогов

СЕГОДНЯ 14:43 2018-12-13T14:43:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк Авангард предложил своим клиентам возможность оплаты налогов в интернет-банке в рамках взаимодействия с порталом ФНС. Теперь клиенты банка, получив информацию о начисленных налогах в личном кабинете налогоплательщика, могут сразу же оплатить их в интернет-банке.

Клиенту нужно войти в личный кабинет на сайте nalog.ru, выбрать способ оплаты через банк Авангард, после чего произойдет переход в интернет-банк Авангарда, где будет предложена уже заполненная форма оплаты начисленных налоговых платежей. Клиенту останется только выбрать счет, с которого будет осуществлена оплата, и подтвердить платеж.

Процесс оплаты налогов для клиентов банка Авангард стал проще и безопаснее, поскольку происходит в закрытой зоне интернет-банка и не требует ввода реквизитов, а значит, исключается возможность ошибки. Вся информация об оплате сохраняется в интернет-банке.

Комиссия при оплате налоговых платежей в бюджет РФ через банк Авангард не взимается.

На правах рекламы.