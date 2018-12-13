2018-12-13T14:34:01+03:00
Общество

Рязанцам предрекли смену погоды на ясную и морозную

Со Скандинавии придет антициклон
Сергей ЛАЗУТИН
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Рязанский гидрометцентр предрек скорую перемену погоды. Произойдет это из-за обширного антициклона, который придет со Скандинавии.

- На фоне роста атмосферного давления, облачность рассеется, осадки прекратятся, а столбики термометров стремительно поползут вниз, - говорится в релизе.

Небольшой снег возможен 14 и 15 декабря. Температура в эти дни прогнозируется на уровне -5…-10 градусов ночью и -3…-8 днем. А уже в воскресенье ожидается резкое похолодание: -13…-18 и -9…-14 градусов соответственно.

По данным метеорологов, неделя начнется с сухой и малооблачной погоды. Мороз станет еще крепче, в отдельных районах – до -22 градусов.

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