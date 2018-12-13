2018-12-13T13:39:34+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ занял 2 место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии CbondsAwards – 2018

Премия вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования
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Диплом вручили руководителю Дирекции анализа долговых инструментов банка УРАЛСИБ Ольге СтеринойДиплом вручили руководителю Дирекции анализа долговых инструментов банка УРАЛСИБ Ольге Стериной
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Аналитическое управление ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заняло 2 место в рамках ежегодной премии CbondsAwards – 2018. Команда банка награждена за лучшую аналитику по рынку облигаций.

Торжественное вручение наград состоялось 7 декабря в Санкт-Петербурге на XVI Российском облигационном конгрессе.

Диплом за 2 место в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций» был вручен руководителю Дирекции анализа долговых инструментов банка УРАЛСИБ Ольге Стериной. Награда является признанием высокого качества работы всех сотрудников Управления аналитических исследований банка УРАЛСИБ (руководитель – Константин Чернышев).

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования. Обладателей премии определяют сами участники облигационного рынка. Голосование полностью открыто и проходит ежегодно с 2006 года.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте банка УРАЛСИБ.

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