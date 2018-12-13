2018-12-13T13:42:41+03:00
Общество

До конца января оборудование в больнице №8 Рязани будет отремонтировано

Жизненно важные диагностические аппараты не работают в «женском» стационаре уже несколько месяцев
Павел АВЕРИН
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13 декабря, в четверг, губернатор Николай Любимов провел прямую линию с жителями региона. Один из вопросов касался работы оборудования в городской больнице №8. Респондент сообщила, что в стационарном лечебном заведении уже в течение нескольких месяцев не работает жизненно необходимое оборудование: томограф и маммограф.

- Мы знаем об этой проблеме, - заявил глава региона. – В течение двух месяцев оборудование будет отремонтировано. Постараемся ускорить этот процесс, но в любом случае это будет сделано.

Заметим, что городская больница №8 является специализированной клиникой по профилактике женских заболеваний и их лечению.

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