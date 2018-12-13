Рязанский губернатор - о благоустройстве: Надо тщательнее выбирать подрядчиков

13 Дек. 12:17 2018-12-13T12:17:49+03:00

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13 декабря проходит прямая линия с губернатором Николаем Любимовым. Главу региона спросили, не считает ли он, что благоустройство Рязани в 2018 году было сорвано.

Функционер ответил, что с такой формулировкой не согласен, однако отметил наличие серьезных недостатков, в том числе при работах на площади Ленина и в парке Гагарина (поселок Приокский).

- Надо более тщательно подходить к выбору подрядчиков. Тех, кто допустил нарушения, обязательно постараемся включить в список недобросовестных поставщиков. Работа по расторжению договоров и взысканию неустоек продолжается, - сказал губернатор.

Также он отметил, что нужно серьезно контролировать процесс работ на всем его протяжении, причем это касается не только ответственных должностных лиц, но и общественности.

- Если вы видите вопиющие нарушения, для чего зачастую не нужно быть профессионалом, сообщите об этом (в соответствующий орган власти – Ред.), - призвал Николай Любимов.

По его словам, в 2019 году нас ждет продолжение благоустройства как дворов, так и общественных пространств – тех же площади Ленина и парка Горького, а также ЦПКиО.