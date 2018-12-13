В центре Рязани на «зебре» сбили молодую женщину

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-13T10:36:55+03:00

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12 декабря около 20.30 на Первомайском проспекте Рязани сбили пешехода, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла неподалеку от остановки «Дом художника» – на нерегулируемом пешеходном переходе. 57-летний рязанец на автомобиле ВАЗ-2107 сбил 32-летнюю женщину. По предварительным данным она переходила дорогу как раз по «зебре». В результате женщина госпитализирована.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. В регионе произошло 24 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1503 нарушения правил дорожного движения, задержали 5 пьяных водителей.