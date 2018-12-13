2018-12-13T09:37:40+03:00
Общество

Популярное озеро рядом с Рязанью очистят в будущем году

Но на все про все – 1,5 миллиона
Мария БЛИНОВА
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12 декабря губернатор Николай Любимов провел личный прием жителей региона, сообщает пресс-служба рязанского правительства. Людей глава области выслушивал вместе с несколькими министрами.

Одна из посетительниц – Татьяна Кулешова – попросила губернатора привести в порядок берег озера Ласковское Рязанского района. Популярное место отдыха так и не оправилось от пожаров 2010 года, сам же водоем зарастает водорослями.

Николай Любимов поручил профильному министру довести участок до состояния начала лета 2010-го. При этом сделать все уже в будущем году. «Случайно» оказалось, что проект по сохранению озера и его экосистемы уже готов, а на его реализацию в бюджете 2019 года заложено более 1,5 млн. рублей.

Андрей Ведищев из Рыбновского района попросил отремонтировать дорогу длиной в 10,5 км – она идет от трассы М-5 «Урал» до деревни Старолетово.

– Рязанской области в следующем году выделяются серьезные средства из федерального бюджета. Эту дорогу, по которой ездят жители региона, туристы в Константиново, надо обязательно включить в план на 2019 год и предусмотреть необходимое финансирование, – поручил губернатор министру транспорта и автомобильных дорог.

Но были не только просьбы к губернатору: ученица рязанской школы №38 Анастасия Крылова в письме к Президенту попросила ноутбук. Технику девятилетней школьнице вручил Николай Любимов.

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