2018-12-13T09:10:12+03:00
Недвижимость

С наступающим Новым годом рязанцев поздравляет компания «Мармакс»

Ее сотрудники вместе с жильцами комплекса «Наследие» записали поздравление на видео
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Команда компании «Мармакс» подготовила для рязанцев поздравительное видео.

– В преддверии долгожданного праздника мы не остались в стороне и совместно с жителями комплекса «Наследие» подготовили яркое поздравление для каждого из вас. Почувствуйте новогоднее настроение и праздничную атмосферу уже сегодня. Пусть Новый год станет для вас счастливым, – отметили в пресс-службе компании.

На правах рекламы.

Мармакс..

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