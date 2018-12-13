С наступающим Новым годом рязанцев поздравляет компания «Мармакс»
Ее сотрудники вместе с жильцами комплекса «Наследие» записали поздравление на видео
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Команда компании «Мармакс» подготовила для рязанцев поздравительное видео.
– В преддверии долгожданного праздника мы не остались в стороне и совместно с жителями комплекса «Наследие» подготовили яркое поздравление для каждого из вас. Почувствуйте новогоднее настроение и праздничную атмосферу уже сегодня. Пусть Новый год станет для вас счастливым, – отметили в пресс-службе компании.
На правах рекламы.
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