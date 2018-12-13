13-летняя школьница из Рязанской области нашлась спустя пять дней
Это сделали волонтеры при содействии полиции
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12 декабря 13-летнюю Светлану Хохлачеву из Сасовского района нашли живой. Напомним, она пропала при неизвестных обстоятельствах пятью днями ранее, а ориентировка на нее была опубликована 9-го числа.
- Найдена сегодня вечером волонтерами «Лиза Алерт» при содействии сотрудников полиции, - сообщили в поисково-спасательном отряде.
Организаторы поисков поблагодарили всех за помощь.