13-летняя школьница из Рязанской области нашлась спустя пять дней

13 Дек. 08:51 2018-12-13T10:48:34+03:00

Это сделали волонтеры при содействии полиции

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12 декабря 13-летнюю Светлану Хохлачеву из Сасовского района нашли живой. Напомним, она пропала при неизвестных обстоятельствах пятью днями ранее, а ориентировка на нее была опубликована 9-го числа.

- Найдена сегодня вечером волонтерами «Лиза Алерт» при содействии сотрудников полиции, - сообщили в поисково-спасательном отряде.

Организаторы поисков поблагодарили всех за помощь.