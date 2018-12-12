Маршрут троллейбуса №12 в Рязани удлинят
В Рязани маршрут троллейбуса №12 «Завод Рязцветмет – памятник Ф. Полетаеву» собираются продлить до Октябрьского городка. На предмет наличия такой технической возможности контактную сеть обследуют.
- Изменения позволят улучшить транспортную доступность жителей Октябрьского городка с социально значимыми объектами (кардиодиспансер, Дворец молодежи, Радиоуниверситет и т.д.), - говорится в заключении о результатах публичных слушаний по проекту бюджета на 2019 год.
Кроме того, администрация и МУП «УРТ» обязались минимизировать случаи невыполнения рейсов из-за невыходов на линию и сходов троллейбусов, а также из-за дефицита кадров. Особое внимание уделят маршруту №1, интервалы движения которого будет сокращать.