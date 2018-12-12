2018-12-12T17:11:14+03:00
Спорт

В Рязани чествовали лучших спортсменов и тренеров уходящего года

Рязанские атлеты завоевали 1002 медали на всероссийских и международных соревнованиях
Павел АВЕРИН
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Наставники и родители лучших гребцов с министром спорта Владиславом Фроловым.Наставники и родители лучших гребцов с министром спорта Владиславом Фроловым.Фото: Павел АВЕРИН
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Чествование лучших спортсменов и тренеров прошло 12 декабря в одном из развлекательных центров Рязани. Были названы имена тех, кто своими спортивными достижениями прославил Рязанскую область на всероссийской и международной арене.

В тройку лучших атлетов вошли гребцы Евгений Луканцов и Олег Гусев, и дзюдоист Михаил Пуляев. Все «призеры» находятся на сборах в составе национальных сборных, поэтому награды за них получили их родные и наставники. Примечательно, что Евгений Луканцов занимает первую строчку в мировом рейтинге гребцов-одиночников.

- Знаю, что чемпионами не рождаются – ими становятся. Он вложил немало сил, чтобы добиться такого результата. В этом году у него очень хорошие результаты: он победил на двух этапах Кубка мира и завоевал «бронзу» на мировом чемпионате – выложился по полной, - рассказал его отец, Вячелав.

Логично, что в тройку лучших наставников вошла тренерская бригада гребцов под руководством Владимира Тебенихина, Владимир Клинов из касимовской ДЮСШ «Лидер», подготовивший гребца Сергея Немова, а также тренер борцов Андрей Попов.

«Олимпийской надеждой» стала Дарья Косткина - юный боксер из Касимова, ставшая только за последний месяц победительницей рейтингового Всероссийского турнира:

- Чувствую огромную радость за свои достижения. Не буду останавливаться на достигнутом. Хочу победить на Первенстве Европы и мира, и, в конечном счете, стать олимпийской чемпионкой.

Не осталась без подарков и сестринская пара Богачевых: Юлия и Мария, которая, как и прежде показывает самые высокие результаты в мире среди атлетов с ПОДА.

Юлия и Мария Богачевы среди лучших атлетов и тренеров региона. Фото: Павел АВЕРИН

Юлия и Мария Богачевы среди лучших атлетов и тренеров региона.Фото: Павел АВЕРИН

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