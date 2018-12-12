2018-12-12T16:37:05+03:00
Доступное жилье

Рязанцы могут застраховать свои квартиры за 150 рублей в месяц

Такое уникальное предложение сделала своим клиентам управляющая компания «Зеленый сад – Мой дом»
Алина БЕЛОВА
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Весьма выгодное и, по сути, уникальное предложение сделала управляющая компания «Зеленый сад – Мой дом» своим клиентам. Теперь жители домов, находящихся на обслуживании у этой компании могут застраховать квартиру всего за 150 рублей в месяц. Данная услуга появилась благодаря сотрудничеству группы компаний «Зеленый сад» со Страховым домом «ВСК».

В рамках предоставляемой услуги страхуется как сама квартира от возможных повреждений, так и гражданская ответственность владельца жилья перед третьими лицами. Страховка распространяется на отделку и инженерное оборудование помещения. Страховая сумма выплачивается в случае пожара, аварий инженерных систем внутри квартиры, проникновения воды из других помещений (залития соседями), стихийных бедствий и взрывов.

Максимальный размер возмещения составляет 300 тысяч рублей по отделке и оборудованию и 100 тысяч рублей по гражданской ответственности.

Что примечательно, страховой платеж уже включен отдельной строкой в квитанцию об оплате жилищно-коммунальных услуг, но при этом является добровольным. В случае оплаты страховой премии квартира является застрахованной на один месяц, следующий за месяцем поступления платежа. При неоплате данной суммы квартира на очередной месяц не страхуется.

ПОДРОБНОСТИ

Условия страхования определяются договором-офертой, с которым можно ознакомиться на сайте управляющей компании https://uk.green-garden.ru/news/154.html

Все детали вам готовы пояснить в службе клиентского сервиса УЖК «Зеленый сад – Мой дом» по тел.: (4912)77-77-74, а также инженер по дому.

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