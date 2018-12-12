2018-12-12T16:16:48+03:00
Общество

Рязанского врача-уролога будут судить за тяжкий вред здоровью пациента

После операции у мужчины возникли осложнения
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Московский МСО СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении врача-уролога. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Прием она вела в одном из частных медицинских центров Рязани.

Установлено, что в ноябре 2017 года врач-уролог выполнила в диагностическом центре платную операцию урологического профиля. В дальнейшем у пациента возникли осложнения, ему потребовалось стационарное лечение. Обвиняемая никаких мер не предприняла, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Свою вину женщина не признала. Но судебная экспертиза выявила прямую причинно-следственную связь между ненадлежащим оказанием медпомощи и наступлением тяжких последствий.

В настоящее время дело направлено в суд.

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