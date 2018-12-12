Рязанская молодая семья приспособилась питаться за счет продуктового магазина
Руководитель одного из супермаркетов Рыбного после ревизии обнаружил, что из магазина неведомо пропали продукты на 55 тысяч рублей. Причем по кассовым отчетам все было в порядке – товар числился на полках.
Не найдя там мясные и рыбные консервы, спиртное и еще ряд товаров, директор отправился в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По записям видеокамер воришку найти не удалось, тогда вместе с работниками магазина оперативники изучили информацию с касс.
И правильно сделали – в одну из смен оказалось подозрительно много возвратов: когда кассир возвращает деньги покупателю, взамен на ранее купленный товар.
Здесь и помогла синхронизация видеозаписей и работы касс: возврат чека всегда оформляла одна и та же кассирша, причем сразу после одного и того же покупателя.
Пара оказалась парой в буквальном смысле – таким незамысловатым способом продуктами себя обеспечила семья из 20-летней кассирши и ее 23-летнего супруга.
Мужчина набирал продукты, оплачивал их и нес домой, а жена оформляла возврат и клала деньги назад в семейный кошелек.
В отношении «оригинальных» рыбновцев возбуждено уголовное дело.