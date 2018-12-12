2018-12-12T15:42:39+03:00
Происшествия

Рязанская молодая семья приспособилась питаться за счет продуктового магазина

Наесть молодежь успела на 55 тысяч
Мария БЛИНОВА
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Руководитель одного из супермаркетов Рыбного после ревизии обнаружил, что из магазина неведомо пропали продукты на 55 тысяч рублей. Причем по кассовым отчетам все было в порядке – товар числился на полках.

Не найдя там мясные и рыбные консервы, спиртное и еще ряд товаров, директор отправился в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По записям видеокамер воришку найти не удалось, тогда вместе с работниками магазина оперативники изучили информацию с касс.

И правильно сделали – в одну из смен оказалось подозрительно много возвратов: когда кассир возвращает деньги покупателю, взамен на ранее купленный товар.

Здесь и помогла синхронизация видеозаписей и работы касс: возврат чека всегда оформляла одна и та же кассирша, причем сразу после одного и того же покупателя.

Пара оказалась парой в буквальном смысле – таким незамысловатым способом продуктами себя обеспечила семья из 20-летней кассирши и ее 23-летнего супруга.

Мужчина набирал продукты, оплачивал их и нес домой, а жена оформляла возврат и клала деньги назад в семейный кошелек.

В отношении «оригинальных» рыбновцев возбуждено уголовное дело.

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