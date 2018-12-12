2018-12-12T17:37:02+03:00
Общество

Рязанские следователи отправились в рейды по квартирам с многодетными семьями

Не волнуйтесь: проверят только вытяжки и противопожарную грамотность
Мария БЛИНОВА
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Для закрепления материала рыбновцам раздали памятки, в том числе – с правилами работы печей и газовых приборов.Для закрепления материала рыбновцам раздали памятки, в том числе – с правилами работы печей и газовых приборов.
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С наступлением зимы пожары в рязанских квартирах и частых домах происходят чаще – из-за неправильной эксплуатации обогревательных приборов и печей. Гибнут в таких случаях и дети. А потому сотрудники следственного управления СК России по Рязанской области и регионального управления МЧС отправились в рейды по квартирам и домам, в которых живут многодетные семьи.

Начали с Рыбновского района, а с собой взяли еще и работников соцслужбы и активистов Всероссийского добровольного пожарного общества.

Людям рассказали о мерах пожарной безопасности, требованиях к эксплуатации газового и электрооборудования. А заодно, в преддверии Нового года, объяснили, как пользоваться пиротехникой.

С начала года в стране на пожарах погибли около 300 детей, среди них и один ребенок в Рязанской области

С начала года в стране на пожарах погибли около 300 детей, среди них и один ребенок в Рязанской области

Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Анжелика Евдокимова, знающая статистику ЧП как мало кто в регионе, настоятельно просила взрослых не оставлять детей одних: малыши на пожарах часто гибнут как раз из-за того, что в нужную минуту рядом не оказалось старших.

Тем временем специалист по газовому оборудованию осматривал вытяжки, вентиляционные каналы и газовое оборудование.

Лишняя проверка столь опасного оборудования не повредит

Лишняя проверка столь опасного оборудования не повредит

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