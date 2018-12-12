2018-12-12T15:07:30+03:00
Происшествия

30-летняя рязанка воспользовалась тем, что мужчина уснул под действием алкоголя

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»
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Рязанские полицейские раскрыли кражу сотового телефона у 50-летнего жителя Кадома. Интересно, что сам потерпевший не собирался заявлять о краже, поскольку думал, что телефон просто-напросто потерял. Однако его знакомые рассказали эту историю участковому, и тот взялся за дело.

Выяснилось, что телефон пропал после застолья, в котором участвовали хозяин квартиры, а также 30-летние парень и девушка. По словам потерпевшего, девушка выпивала меньше остальных, а когда он проснулся утром – ее в доме уже не было. Полицейские сначала опросили 30-летнего парня, а потом направились «в гости» к девушке.

Телефон действительно оказался у нее. Трубка так понравилось злоумышленницы, что она решила оставить украденную вещь себе.

Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

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