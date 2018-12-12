Рязанская нефтеперерабатывающая компания оказала помощь Окскому заповеднику

12 Дек. 15:02 2018-12-12T15:04:54+03:00

Ученые-биологи получили в подарок новую технику, а добровольцы из 47-й школы расчистили снег в зубровом питомнике

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7 декабря из Рязани в Окский заповедник отправился автобус с учащимися рязанской школы №47, где действует экологическая организация «Хозяин Мещеры». Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») много лет сотрудничает с юными экологами и помогает в организации экологических туров.

Школьников гостеприимно встретили в Окском заповеднике, показали музей природы, зубровый и журавлиный питомники. Ребята помогли расчистить от снега подход к показательному вольеру зубров и познакомились с парочкой этих животных.

В рамках визита директору заповедника Юрию Маркину был передан благотворительный сертификат от РНПК на приобретение нового моторного судна для плавания по Пре – для патрулирования прибрежной территории и борьбы с браконьерами.

– Однажды волонтеры из школы №47, – рассказал Юрий Маркин, – так помогли нам в уборке мусора на берегу Пры, что теперь все ее учащиеся в нашем заповеднике посещают экскурсии бесплатно!

СПРАВКА

АО «РНПК» помогает Окскому заповеднику с 1999 года. Средства компании направлялись на ремонт музея и «Визит-центра», на издание сборников научных трудов сотрудников, закупку кормов для животных, покупку транспорта.

У предприятия много и других благотворительных и социальных проектов. Сертификаты материальной поддержки в 2018 году уже получили три рязанские больницы, две школы и сельский дом культуры.

Расчистка снега возле вольеров для животныхФото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанские школьники в музее природыФото: Владимир ФРОЛОВ

Перед гостями выступает директор Окского заповедника Юрий МаркинФото: Владимир ФРОЛОВ

На правах рекламы.