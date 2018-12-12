В ДТП на дороге Рязань – Спас-Клепики пострадали три человека
Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево
Фото с места ДТП.
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В среду, 12 декабря, примерно в 7.15 на автодороге Рязань – Спас-Клепики у поворота на поселок Болонь произошло серьезное ДТП. Автомобиль Chevrolet Lacetti съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.
Издательство «Пресса» сообщает, что в результате автоаварии пострадали три человека – двое мужчин и женщина. С различными травмами их госпитализировали в Рязанскую областную клиническую больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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