2018-12-12T14:33:02+03:00
Происшествия

В ДТП на дороге Рязань – Спас-Клепики пострадали три человека

Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В среду, 12 декабря, примерно в 7.15 на автодороге Рязань – Спас-Клепики у поворота на поселок Болонь произошло серьезное ДТП. Автомобиль Chevrolet Lacetti съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

Издательство «Пресса» сообщает, что в результате автоаварии пострадали три человека – двое мужчин и женщина. С различными травмами их госпитализировали в Рязанскую областную клиническую больницу.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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