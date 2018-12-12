2018-12-12T14:26:49+03:00
Общество

Радиостанция «Радио ОК» подарила новогоднюю сказку своим друзьям

Гости посмотрели фильм и представление артистов, а самые маленькие еще и потанцевали на дискотеке
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В кинотеатре «Люксор-Круиз» прошел показ фильма «Щелкунчик и 4 королевства» специально для друзей и слушателей радиостанции «Радио ОК».

Это предновогодняя история, основанная на известной сказке об увлекательном путешествии девочки Клары по волшебным королевствам.

В числе приглашенных – самые верные слушатели

В числе приглашенных – самые верные слушатели

– Новогоднее настроение витает в воздухе с появлением первого снега, – рассказывает директор «Радио ОК» Станислав Ларионов. – Значит уже можно дарить подарки. «Радио ОК» ежедневно дарит своим слушателям хорошую музыку. А сегодня мы решили подарить нашим друзьям полтора часа сказки. Это возможность отключиться от реальности, отдохнуть и зарядиться энергией, чтобы пережить надвигающиеся праздники.

На кинопоказ пришли не только давние друзья и рекламодатели радиостанции, но и слушатели, которые внимательно следили за эфиром и правильно ответили на вопросы диджеев.

Перед началом фильма для гостей выступили артисты студии «Звездная мастерская», прошел мастер класс по моделированию воздушных шаров и детская дискотека от диджея Лариной.

Какой же праздник без угощений?!

Какой же праздник без угощений?!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанцы могут застраховать свои квартиры за 150 рублей в месяц
Рязанского врача-уролога будут судить за тяжкий вред здоровью пациента
Рязанская молодая семья приспособилась питаться за счет продуктового магазина
30-летняя рязанка воспользовалась тем, что мужчина уснул под действием алкоголя
Рязанская нефтеперерабатывающая компания оказала помощь Окскому заповеднику
В ДТП на дороге Рязань – Спас-Клепики пострадали три человека
Экс-главу Рязани Федора Провоторова московский суд признал банкротом
Рязанским властям придется отнять некоторые полномочия у МБУ «Ритуал»
В рязанской райцентре УАЗик сбил молодую женщину
На повороте около памятника Ленину в Рязани снова столкнулись машины
Автобусы рязанской Автоколонны №1310 приставы оценили всего в 20 миллионов
Цифровое ТВ в домах рязанских стариков налаживают студенты
Ночью в Рязани сгорели три автомобиля
Рязанская Автоколонна №1310 снова сработала с убытками
В отношении самого красивого депутата Рязанской областной Думы возбуждено уголовное дело
Традиционный новогодний автокросс под Рязанью пройдет по новой схеме
Телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» запустил тестирование «Ваш отдел продаж может больше?»
Рязанцы собирают деньги для погорельцев с пятью детьми
Подрядчик исправил ошибки на памятных плитах Скорбященского мемориала
В рязанский суд передано дело о закопанном возле водонапорной башни трупе
На окраине Рязани задержали 23-летнюю «закладчицу»
Рязанский чиновник заплатил штраф «водопроводными» деньгами
Рязанский транспортный прокурор оштрафовал РЖД на крупную сумму
На рязанской трассе сбили водителя, менявшего колесо у грузовика
Год театра в Рязани откроют четырьмя премьерами
Новый храм в рязанской Дашково-Песочне вместит тысячу человек