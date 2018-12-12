Радиостанция «Радио ОК» подарила новогоднюю сказку своим друзьям

12 Дек. 14:20 2018-12-12T14:26:49+03:00

Гости посмотрели фильм и представление артистов, а самые маленькие еще и потанцевали на дискотеке

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В кинотеатре «Люксор-Круиз» прошел показ фильма «Щелкунчик и 4 королевства» специально для друзей и слушателей радиостанции «Радио ОК».

Это предновогодняя история, основанная на известной сказке об увлекательном путешествии девочки Клары по волшебным королевствам.

В числе приглашенных – самые верные слушатели

– Новогоднее настроение витает в воздухе с появлением первого снега, – рассказывает директор «Радио ОК» Станислав Ларионов. – Значит уже можно дарить подарки. «Радио ОК» ежедневно дарит своим слушателям хорошую музыку. А сегодня мы решили подарить нашим друзьям полтора часа сказки. Это возможность отключиться от реальности, отдохнуть и зарядиться энергией, чтобы пережить надвигающиеся праздники.

На кинопоказ пришли не только давние друзья и рекламодатели радиостанции, но и слушатели, которые внимательно следили за эфиром и правильно ответили на вопросы диджеев.

Перед началом фильма для гостей выступили артисты студии «Звездная мастерская», прошел мастер класс по моделированию воздушных шаров и детская дискотека от диджея Лариной.