2018-12-12T13:49:56+03:00
Общество

Экс-главу Рязани Федора Провоторова московский суд признал банкротом

Он задолжал Сбербанку 9 миллионов
Мария БЛИНОВА
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Арбитражный суд Москвы признал Федора Провоторова банкротом. Напомним, с таким иском в столичный суд обратился Сбербанк, у которого Провоторов взял кредит почти на 39 миллионов рублей, однако до конца так и не рассчитался.

Теперь в течение полугода имущество экс-главы Рязани и позже Касимова должны распродать, а вырученные деньги направить на погашение более 9 миллионов рублей оставшегося долга.

Финансовым управляющим назначен Денис Генералов. В 15-дневный срок Провоторов должен передать ему сведения о своем имуществе. Отчет финансового управляющего суд рассмотрит в мае будущего года.

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