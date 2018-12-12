В рязанской райцентре УАЗик сбил молодую женщину

12 Дек. 12:17 2018-12-12T12:17:45+03:00

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11 декабря около 10 утра в рабочем поселке Ухолово произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Революции. 49-летний местный житель на автомобиле «УАЗ», по предварительным данным, превысил скорость и сбил 32-летнюю жительницу Ряжского района. В результате женщина обращалась за помощью врачей.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. В регионе произошло 26 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 5663 нарушения правил дорожного движения, задержали 5 пьяных водителей.