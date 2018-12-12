2018-12-12T12:17:45+03:00
Происшествия

В рязанской райцентре УАЗик сбил молодую женщину

Жительница соседнего района обращалась к медикам
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

11 декабря около 10 утра в рабочем поселке Ухолово произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Революции. 49-летний местный житель на автомобиле «УАЗ», по предварительным данным, превысил скорость и сбил 32-летнюю жительницу Ряжского района. В результате женщина обращалась за помощью врачей.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. В регионе произошло 26 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 5663 нарушения правил дорожного движения, задержали 5 пьяных водителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль