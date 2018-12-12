2018-12-12T11:36:08+03:00
Происшествия

На повороте около памятника Ленину в Рязани снова столкнулись машины

Пострадали две молодые женщины
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Во вторник, 11 декабря, около 16.20 в районе площади Ленина в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась рядом с домом 71 по улице Горького.

67-летний мужчина на Mitsubishi Pajero ехал со стороны улицы Право-Лыбедской в сторону площади. По предварительным данным, поворачивая на Краснорядскую он не пропустил Renault Logan, двигавшийся навстречу. Автомобили столкнулись. В результате две пассажирки Renault 19 и 28 лет отправлены в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Напомним, ДТП на этом участке регулярно стали происходить с лета – тогда правила поворота на Краснорядскую поменяли из-за реконструкции площади. 19 августа здесь погиб молодой учитель – директор Мурминской средней школы Григорий Герасимов. Мужчина ехал на мотоцикле по своей полосе и правил не нарушал.

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