2018-12-12T11:12:37+03:00
Общество

Автобусы рязанской Автоколонны №1310 приставы оценили всего в 20 миллионов

Долги предприятия минимум в 10 раз больше
Мария БЛИНОВА
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За счет продажи этих старушек не удастся покрыть долги даже по ГСМ. Не говоря уже об остальныхЗа счет продажи этих старушек не удастся покрыть долги даже по ГСМ. Не говоря уже об остальныхФото: Анастасия КУДРЯШОВА
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Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов дало наконец разъяснения по аресту парка Автоколонны №1310. Напомним, пару недель назад приставы арестовали автобусы муниципального пассажирского предприятия.

Арест вызван иском к предприятию – по информации «Комсомолки» автопарк задолжал в общей сложности около 235 миллионов рублей. При этом техника, хоть и под арестом, продолжает курсировать по городу.

– Все арестованные транспортные средства оставлены на ответственное хранение должнику с правом пользования, но без права отчуждения, – говорится в сообщении УФССП.

Кстати, 67 арестованных автобусов приставы оценили всего в 20 миллионов: машины попросту старые.

Тем временем предприятие продолжает работать с убытками, в отличие от троллейбусного парка.

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