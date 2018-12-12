Автобусы рязанской Автоколонны №1310 приставы оценили всего в 20 миллионов
Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов дало наконец разъяснения по аресту парка Автоколонны №1310. Напомним, пару недель назад приставы арестовали автобусы муниципального пассажирского предприятия.
Арест вызван иском к предприятию – по информации «Комсомолки» автопарк задолжал в общей сложности около 235 миллионов рублей. При этом техника, хоть и под арестом, продолжает курсировать по городу.
– Все арестованные транспортные средства оставлены на ответственное хранение должнику с правом пользования, но без права отчуждения, – говорится в сообщении УФССП.
Кстати, 67 арестованных автобусов приставы оценили всего в 20 миллионов: машины попросту старые.
Тем временем предприятие продолжает работать с убытками, в отличие от троллейбусного парка.