Автобусы рязанской Автоколонны №1310 приставы оценили всего в 20 миллионов

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-12T11:12:37+03:00

За счет продажи этих старушек не удастся покрыть долги даже по ГСМ. Не говоря уже об остальных Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Долги предприятия минимум в 10 раз больше

Изменить размер текста: A A

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов дало наконец разъяснения по аресту парка Автоколонны №1310. Напомним, пару недель назад приставы арестовали автобусы муниципального пассажирского предприятия.

Арест вызван иском к предприятию – по информации «Комсомолки» автопарк задолжал в общей сложности около 235 миллионов рублей. При этом техника, хоть и под арестом, продолжает курсировать по городу.

– Все арестованные транспортные средства оставлены на ответственное хранение должнику с правом пользования, но без права отчуждения, – говорится в сообщении УФССП.

Кстати, 67 арестованных автобусов приставы оценили всего в 20 миллионов: машины попросту старые.

Тем временем предприятие продолжает работать с убытками, в отличие от троллейбусного парка.