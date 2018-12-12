2018-12-12T10:19:43+03:00
Общество

Цифровое ТВ в домах рязанских стариков налаживают студенты

А параллельно еще и чинят телевизоры
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Студенты-волонтеры Пронского района продолжают свои рейды по отдаленным селам и деревням – молодежь помогает жителям глубинки перейти на цифровое ТВ.

На этот раз шестеро юношей из Новомичуринского многоотраслевого техникума посетили стариков в Большом Селе, деревне Скучаловка, в селе Кисьва и в поселке Денисовский, сообщает издательство «Пресса».

Студенты навестили семерых пенсионеров. К телевизорам пяти сельчан волонтеры подключили специальные приставки и установили новые антенны. Еще двум бабушкам и вовсе починили ТВ-приемник – барахлила у бабулей техника, а вернуть ее к жизни было некому.

В следующий раз студенты навестят жителей самого Пронска – сейчас в районной администрации ждут заявлений от населения. После по ним составят список и двинутся в путь.

Напомним, переход с аналогового вещания на цифровое стартует в регионе в начале будущего года. Жителям области, которые не в силах самостоятельно купить необходимую приставку, окажут матпопощь – для этого необходимо подать соответствующее заявление.

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