2018-12-12T09:41:17+03:00
Происшествия

Ночью в Рязани сгорели три автомобиля

А в Касимове огонь чуть не уничтожил баню
Мария БЛИНОВА
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12 декабря в 2 часа 35 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Дядьково Рязанского района, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Загорелись три автомобиля и стеклопакет на 1 этаже многоэтажки. На место выехали два пожарных расчета.

В итоге два автомобиля сгорели полностью, один поврежден огнем. Окна жильцов первого этажа также повреждены. Люди не пострадали.

Часом ранее в Касимове загорелась деревянная баня. Постройку тушила два расчета. В результате у бани поврежден чердак, люди не пострадали.

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