Рязанская Автоколонна №1310 снова сработала с убытками

СЕГОДНЯ 09:27 2018-12-12T09:27:43+03:00

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11 декабря в Рязанской городской Думе прошло заседание комитета по бюджету и налоговой политике, на котором депутатам предоставили информацию о финансовом состоянии муниципальных транспортных предприятий.

По словам и.о. начальника городского управления транспорта Сергея Рогова, за 9 месяцев Управление Рязанского троллейбуса сработало с прибылью в 3,5 млн. рублей.

При этом у Автоколонны №1310 вновь убытки – на этот раз 14,2 млн. рублей. Годом ранее также за январь-сентябрь убытки составили 70 миллионов.

Пока в гордуме идут разговоры о том, что Автоколонну нужно сохранить, а горадминистрация продолжает заявлять о разработке концепции развития муниципального транспорта, в Арбитражном суде рассматривают иск налоговиков к автопарку – предприятие могут признать банкротом уже очень скоро.

Причем один раз приставы уже арестовали машины парка. Тогда в полном составе автобусы вышли на улицы только на следующий день.