Рязанская Автоколонна №1310 снова сработала с убытками
11 декабря в Рязанской городской Думе прошло заседание комитета по бюджету и налоговой политике, на котором депутатам предоставили информацию о финансовом состоянии муниципальных транспортных предприятий.
По словам и.о. начальника городского управления транспорта Сергея Рогова, за 9 месяцев Управление Рязанского троллейбуса сработало с прибылью в 3,5 млн. рублей.
При этом у Автоколонны №1310 вновь убытки – на этот раз 14,2 млн. рублей. Годом ранее также за январь-сентябрь убытки составили 70 миллионов.
Пока в гордуме идут разговоры о том, что Автоколонну нужно сохранить, а горадминистрация продолжает заявлять о разработке концепции развития муниципального транспорта, в Арбитражном суде рассматривают иск налоговиков к автопарку – предприятие могут признать банкротом уже очень скоро.
Причем один раз приставы уже арестовали машины парка. Тогда в полном составе автобусы вышли на улицы только на следующий день.