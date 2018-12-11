Традиционный новогодний автокросс под Рязанью пройдет по новой схеме

11 Дек. 18:25 2018-12-11T18:31:22+03:00

Победителей и призеров определят по двум лучшим результатам, показанным в трех заездах

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В ближайшие выходные, 15-16 декабря, под Рязанью пройдет автомобильный кросс. В этом году традиционный «Новогодний Кубок Рязани» также проводится в честь памяти Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Федора Полетаева. Организаторами соревнований выступили администрация города и региональное отделение ДОСААФ.

Заявлены шесть зачетных групп: передне- и заднеприводные легковые автомобили, внедорожники УАЗ, грузовички «Газель», грузовики ГАЗ-53 и ЗИЛ-130.

По словам организаторов, пока на соревнования заявились около 40 участников.

Отметим также, что впервые состязания пройдут по новой схеме. Зрители не увидят более заездов на время, определяющих место пилота на стартовом поле. В каждом из зачетных классов пройдут по три заезда (места на старте в первом из них определит жеребьевка), победителей и призеров определят по двум лучшим финишам.

В субботу пройдет тренировка и первые заезды в каждом из классов (начало в 12.00). В воскресенье состоятся вторые и третьи серии заездов. Начало в 10.30.