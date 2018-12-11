2018-12-11T17:13:30+03:00
Происшествия

Рязанцы собирают деньги для погорельцев с пятью детьми

Помочь семье Бехелевых может каждый неравнодушный человек
Павел АВЕРИН
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..Фото: Павел АВЕРИН
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В поселке Синь Пронского района собирают помощь пострадавшей от пожара семье с пятью детьми. Со слов матери – Марины Бехелевой – пожар в их доме случился часов в пять утра 9 декабря. Звонок о возгорании жилого трехквартирного жилого дома на улице Центральной поселка Синь в ЕДДС поступил от соседей только без пятнадцати шесть. Дом практически полностью сгорел – сообщает сайт издательства «Пресса».

Районные власти и горадминистрация Новомичуринска на первое время смогли предоставить семье погорельцев 12-метровую комнату в здании бывшего общежития. Сейчас для временного проживания этим погорельцам администрация района ищет приемлемый вариант. Отдел социальной защиты принял заявление на материальную помощь, с семьей встречались представители управления образования.

Помощь может оказать каждый неравнодушный человек по номеру карты 639002539000119818 на имя Евгения Бехелева (старший сын) или на сберегательный счет Сбербанка № 42307.810.1.5300.7502016, открытый в Рязанском головном отделении №8606 на имя Марины Михайловны Бехелевой. Контактный телефон 8 (920) 951-34-15.

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