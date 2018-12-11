2018-12-11T16:43:27+03:00
Общество

Подрядчик исправил ошибки на памятных плитах Скорбященского мемориала

Руководство «Ритуала» представит предложения по реставрации всех 1 260 надгробий
Павел АВЕРИН
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. Фото: сайт горадмин-ции Рязани. Фото: сайт горадмин-ции Рязани
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11 декабря подрядная организация исправила ошибки и установила надгробия на могилах воинов-красноармейцев на Скорбященском мемориальном комплексе. Ход работ проинспектировал исполняющий обязанности главы администрации Сергей Карабасов.

В ближайшее время руководство МБУ представит предложения по реставрации всех 1 260 надгробий на могилах воинов-красноармейцев, которую планируется провести в 2019 году. Подробности – на сайте городской администрации Рязани.

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