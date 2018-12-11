2018-12-11T16:33:38+03:00
Происшествия

На окраине Рязани задержали 23-летнюю «закладчицу»

В автомобиле подозреваемой нашли 20 граммов синтетических наркотиков
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские задержали 23-летнюю рязанку подозреваемую в распространении синтетических наркотиков. Работая по текущим делам, оперативники УНК получили информацию, что девушка может быть причастна к «закладкам» запрещенных веществ.

- Полицейские взяли под наблюдение место на окраине Рязани, где она планировала спрятать наркотики. Вскоре они заметили, что во двор заехал и припарковался автомобиль, из которого вышла девушка. По ее действиям оперативники предположили, что она устраивает тайники, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемую задержали. В салоне авто нашли пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это более 20 граммов «синтетики».

Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль