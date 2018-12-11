На окраине Рязани задержали 23-летнюю «закладчицу»

СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-11T16:33:38+03:00

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Полицейские задержали 23-летнюю рязанку подозреваемую в распространении синтетических наркотиков. Работая по текущим делам, оперативники УНК получили информацию, что девушка может быть причастна к «закладкам» запрещенных веществ.

- Полицейские взяли под наблюдение место на окраине Рязани, где она планировала спрятать наркотики. Вскоре они заметили, что во двор заехал и припарковался автомобиль, из которого вышла девушка. По ее действиям оперативники предположили, что она устраивает тайники, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемую задержали. В салоне авто нашли пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это более 20 граммов «синтетики».

Возбуждено уголовное дело.