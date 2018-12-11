СЕГОДНЯ 16:19 2018-12-11T16:19:10+03:00

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Прокуратурой Ермишинского района проведена проверка исполнения законодательства при распределении и расходовании бюджетных средств, выделенных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

При этом сотрудники надзорного органа установили, что глава Мердушинского сельского поселения оплатил административный штраф в 10 тысяч рублей за счет денежных средств, предусмотренных решением совета местных депутатов о бюджете на содержание и ремонт водопроводной системы. Было вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области. Глава администрации поселения заплатил штраф – 20 тысяч рублей, уже из своего кошелька.