2018-12-11T16:03:15+03:00
Общество

Рязанский транспортный прокурор оштрафовал РЖД на крупную сумму

Мусор за собой надо бы убирать
Мария БЛИНОВА
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Рязанская транспортная прокуратура провела проверку в Рыбновском районе, сообщает пресс-служба надзорного органа. Причина – нарушение железнодорожниками требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

На месте выяснилось, что нарушения действительно имеют место: в зоне санитарной охраны артезианских скважин станции Рыбное – прямо около блок-модуля, предназначенного для очистки воды – свалены отходы и металлолом.

В итоге прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Рассмотрев его, суд назначил ОАО «РЖД» штраф в 300 тысяч рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.

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