Рязанский транспортный прокурор оштрафовал РЖД на крупную сумму
Мусор за собой надо бы убирать
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Рязанская транспортная прокуратура провела проверку в Рыбновском районе, сообщает пресс-служба надзорного органа. Причина – нарушение железнодорожниками требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
На месте выяснилось, что нарушения действительно имеют место: в зоне санитарной охраны артезианских скважин станции Рыбное – прямо около блок-модуля, предназначенного для очистки воды – свалены отходы и металлолом.
В итоге прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Рассмотрев его, суд назначил ОАО «РЖД» штраф в 300 тысяч рублей.
Постановление пока не вступило в законную силу.