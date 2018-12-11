2018-12-11T15:33:59+03:00
Происшествия

На рязанской трассе сбили водителя, менявшего колесо у грузовика

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В понедельник, 10 декабря, около 17.00 на федеральной трассе М5 «Урал» в Путятинском районе автомобиль УАЗ-«буханка» сбил мужчину из Самары, менявшего колесо у грузовика Daf. Известно, что грузовик стоял на правой по ходу движения обочине. УАЗ, которым управлял житель Москвы, двигался в сторону Шацка.

Издательство «Пресса» сообщает, что пострадавшего с многочисленными травмами и переломами доставили в Шиловский межрайонный медицинский центр.

По предварительной информации, место остановки грузового автомобиля было обозначено знаком аварийной остановки, но мужчина менял колесо без светоотражающего жилета.

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