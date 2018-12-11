2018-12-11T15:02:57+03:00
Общество

Год театра в Рязани откроют четырьмя премьерами

В 2019-м состоятся гастроли по районам, а Форум древних городов посвятят театральной тематике
Сергей ЛАЗУТИН
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Фото: vk.com/minkultroФото: vk.com/minkultro
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В Рязанской области реализуют более 30 крупных проектов, посвященных Году театра, которым объявлен 2019 год. Такая информация прозвучала 10 декабря на брифинге с участием губернатора Николая Любимова.

- Наши театры получат возможность серьезно развиваться не только в творческом, но и в материальном плане. Мы будем помогать им достойно провести этот год, - пообещал глава региона.

Откроют цикл мероприятий 13 декабря, когда театр драмы, театр для детей и молодежи (на Соборной), театр кукол и областной музыкальный театр одновременно представят премьерные постановки: «Вишневый сад», «Господа Головлевы. Маменька», «Женитьба» и «Труффальдино из Бергамо» соответственно.

В 2019-м состоятся выездные показы лучших спектаклей в районах, а самым крупным событием станет Форум древних городов, который посвятят театральной тематике.

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