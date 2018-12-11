Новый храм в рязанской Дашково-Песочне вместит тысячу человек
В Дашково-Песочне полным ходом продолжается возведение храма в честь святителя Василия Рязанского и в минувшие выходные на стройплощадке побывал Митрополит Марк, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.
Сейчас каменщики заняты весьма непростым делом – укладывают камень как раз на том уровне, где будет множество арочных перекрытий.
Кстати, основой для проекта послужил Спасский собор Старой Рязани: его точную копию лишь дополнят идеи архитектора нового храма.
Церковь, строящаяся на холме в 4 микрорайоне Дашково-Песочни, будет двухуровневой. Высота здания 55 метров, а площадь – 4 тысячи кв. метров. Единовременно здесь сможет находиться тысяча человек.