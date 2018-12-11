2018-12-11T14:18:06+03:00
Общество

Новый храм в рязанской Дашково-Песочне вместит тысячу человек

При проектировании за основу взяли Спасский собор Старой Рязани
Мария БЛИНОВА
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Фото: Антоний Тополов, пресс-служба Рязанской епархии.Фото: Антоний Тополов, пресс-служба Рязанской епархии.
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В Дашково-Песочне полным ходом продолжается возведение храма в честь святителя Василия Рязанского и в минувшие выходные на стройплощадке побывал Митрополит Марк, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Сейчас каменщики заняты весьма непростым делом – укладывают камень как раз на том уровне, где будет множество арочных перекрытий.

Кстати, основой для проекта послужил Спасский собор Старой Рязани: его точную копию лишь дополнят идеи архитектора нового храма.

Церковь, строящаяся на холме в 4 микрорайоне Дашково-Песочни, будет двухуровневой. Высота здания 55 метров, а площадь – 4 тысячи кв. метров. Единовременно здесь сможет находиться тысяча человек.

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