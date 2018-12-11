2018-12-11T13:34:08+03:00
Происшествия

Рязанка, в ноябре выпавшая из окна пятого этажа, скончалась в ОКБ

Женщина получила тяжелейшие травмы
Мария БЛИНОВА
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1 ноября около 23.00 жительница райцентра Чучково Светлана Алешкина выпала из окна пятого этажа. Чуть позже мы писали о сборе средств для семьи рязанки.

О помощи просила сестра пострадавшей Ирина Малышева. У женщин тяжело болен отец – онкология. Сам он лежит в ОКБ и после падения Светлана попала в ту же больницу. Ее доставили без сознания. Женщина была парализована, пищеварительная система не работала, а в легких скопилась жидкость. Требовались операции, лекарства, реабилитация, потому сестра Ирина, сама воспитывающая четверых детей, и обратилась за помощью.

К сожалению, женщина все же умерла – в возрасте 40 лет она скончалась в реанимационном отделении ОКБ, сообщает издательство «Пресса».

Рязанская «Комсомолка» приносит соболезнования родным и близким Светланы Алешкиной.

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