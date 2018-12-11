Установка искусственной ели на площади Ленина заняла неделю

11 Дек. 13:07 2018-12-11T13:07:29+03:00

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Во вторник, 11 декабря, на площади Ленина завершилась установка новогодней искусственной ели. Каркас рабочие собирали почти неделю, начиная с 5 декабря. Затем всего за день на железный скелет нанизали искусственные ветви.

Читатели «КП» поинтересовались, почему процесс сборки растянулся уже на неделю? В пресс-службе горадминистрации нам пояснили, что установка елки заняла планируемые сроки и будет завершена до 15 декабря, как и было заявлено ранее.

В то же время другие городские ели собирали в более краткие сроки. Так, на площади Театральной новогоднюю красавицу собрали за день, и даже уже успели нарядить. Праздничные деревья уже появились и на площади Победы, и в Лесопарке.

- У елки на площади Ленина самая сложная и самая надежная конструкция, - пояснили «КП» сотрудники Дирекции благоустройства города. – Высота ели составляет более 20 метров. Каждый год ее установка занимает больше всего времени. В этом году мы собрали ее одной из последних.

Напомним, всего в этом году городские улицы и площади украсит 31 искусственная ель.

Устанавливать каркас начали еще 5 декабря. Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.