Соцработники Рязанской области будут оказывать услуги сиделок

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-11T12:49:38+03:00

Они будут помогать подопечным и в стационарных учреждениях, и на дому

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11 декабря состоялось заседание правительства Рязанской области на котором, в частности, выступил министр труда и соцзащиты региона Валерий Емец, сообщают «Рязанские ведомости».

Сейчас в области внедряется комплекс мер по долговременному уходу за пожилыми и больными людьми. По словам министра, система будет состоять одновременно из сбалансированного соцобслуживания и медицинской помощи.

В рамках этой работы, в числе прочего, будут организованы службы помощников по уходу – то есть сиделок, услуги которых теперь включены в индивидуальные программы предоставления социальных услуг. Сиделки будут помогать подопечным и в стационарных учреждениях, и на дому.