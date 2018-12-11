2018-12-11T12:49:38+03:00
Здоровье

Соцработники Рязанской области будут оказывать услуги сиделок

Они будут помогать подопечным и в стационарных учреждениях, и на дому
Мария БЛИНОВА
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11 декабря состоялось заседание правительства Рязанской области на котором, в частности, выступил министр труда и соцзащиты региона Валерий Емец, сообщают «Рязанские ведомости».

Сейчас в области внедряется комплекс мер по долговременному уходу за пожилыми и больными людьми. По словам министра, система будет состоять одновременно из сбалансированного соцобслуживания и медицинской помощи.

В рамках этой работы, в числе прочего, будут организованы службы помощников по уходу – то есть сиделок, услуги которых теперь включены в индивидуальные программы предоставления социальных услуг. Сиделки будут помогать подопечным и в стационарных учреждениях, и на дому.

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