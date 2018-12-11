Жительница Рязанской области оштрафована за нарушение земельного законодательства

11 Дек. 12:12 2018-12-11T12:14:01+03:00

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В августе 2018 года администрацией Клепиковского района была проведена внеплановая проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении Басовой Т.А., собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью более 528 га. Об этом сообщает сайт Россельхознадзора.

Установлено, что участок зарос сорной растительностью, кустарником и деревьями. В ноябре за выявленные нарушения Басова Т.А. территориальныи управлением Россельхознадзора привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на сумму 45 000 рублей. Постановление вступило в законную силу. Штраф Басова в добровольном порядке оплатила в полном объеме.