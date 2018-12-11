2018-12-11T11:33:28+03:00
Происшествия

Рязанского любителя дармовых новогодних елок задержала полиция

Мужчине грозит как минимум серьезный штраф
Мария БЛИНОВА
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Работник Сасовского лесничества, обходя территорию, наткнулся на пеньки, оставшиеся от 22 молодых елей – все деверья при жизни были не выше 2 метров. Мужчина обратился в полицию, сотрудники которой выехали на место и сняли спилы с пней, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Помимо этого оперативники опросили жителей соседних деревень, который и дали описание «чужой» «ГАЗели», недавно выезжавшей из этих лесов. Машину оперативники нашли быстро, а вместе с ней и водителя – 33-летнего жителя Сасова. Нагрянув к нему в гараж, полицейские и нашли те самые ели. Сравнение спилов подтвердило происхождение деревьев, после чего отпираться житель райцентра не стал.

Кстати, раньше он торговал на новогоднем елочном базаре и, видимо, готовился к грядущему сезону.

Ели и автомобиль у мужчины изъяли. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, ожидающее сасовца – лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

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