2018-12-11T11:33:28+03:00
Происшествия

Рязанского любителя дармовых новогодних елок задержала полиция

Мужчине грозит как минимум серьезный штраф
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Работник Сасовского лесничества, обходя территорию, наткнулся на пеньки, оставшиеся от 22 молодых елей – все деверья при жизни были не выше 2 метров. Мужчина обратился в полицию, сотрудники которой выехали на место и сняли спилы с пней, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Помимо этого оперативники опросили жителей соседних деревень, который и дали описание «чужой» «ГАЗели», недавно выезжавшей из этих лесов. Машину оперативники нашли быстро, а вместе с ней и водителя – 33-летнего жителя Сасова. Нагрянув к нему в гараж, полицейские и нашли те самые ели. Сравнение спилов подтвердило происхождение деревьев, после чего отпираться житель райцентра не стал.

Кстати, раньше он торговал на новогоднем елочном базаре и, видимо, готовился к грядущему сезону.

Ели и автомобиль у мужчины изъяли. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, ожидающее сасовца – лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Год театра в Рязани откроют четырьмя премьерами
Новый храм в рязанской Дашково-Песочне вместит тысячу человек
Рязанка, в ноябре выпавшая из окна пятого этажа, скончалась в ОКБ
Установка искусственной ели на площади Ленина заняла неделю
Соцработники Рязанской области будут оказывать услуги сиделок
Жительница Рязанской области оштрафована за нарушение земельного законодательства
Целый ряд рязанских сельских ДК не выполняет нормы пожарной безопасности
Колодец около кремля, в который провалилась маленькая рязанка, уже засыпали
После столкновения с грузовиком в загоревшейся «Оке» погиб 52-летний рязанец
Администрация Рязани просит сообщать о плохой уборке снега и наледи (телефоны)
Фильму «Бамблби» в Рязани посвятят развлекательное мероприятие
Около колодца архимандрита Авеля в Рязани хотят сделать сквер
Катаясь с горки у Рязанского кремля, девочка провалилась в колодец
Освободившееся место зампреда в рязанском правительстве займет один из министров
Смерть рязанца, которого искали с 4 декабря, носит некриминальный характер
У рязанской «Дирекции благоустройства города» нашли нарушения на миллионы рублей
Из-за грядущего тумана в Рязанской области объявлено метеопредупреждение
В Рязани погасят новую марку Почты России
Участок улицы Станкозаводской в Рязани перекроют почти до конца года
В Рязани перенесут один из пунктов КВЦ
Рязанский подрядчик по капремонту оставил крышу раскрытой в снегопад