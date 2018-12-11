2018-12-11T11:02:08+03:00
Общество

Целый ряд рязанских сельских ДК не выполняет нормы пожарной безопасности

Прокуратура совместно с представителями МЧС провела проверку в Сараевском районе
Антон НИКИФОРОВ
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Прокуратурой Сараевского района совместно с сотрудниками Ряжского подразделения МЧС России по Рязанской области проведена проверка пожарной безопасности в местах массового скопления людей. В ходе нее установлено, что в 7 сельских домах культуры допущены нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает сайт ведомства.

Так, в нарушение требований не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составам, пожарные выходы заперты, состояние огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений здания не проводится. В этой связи, прокуратурой района руководству указанных СДК внесено 7 представлений, а также возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении директоров. Меры реагирования находятся на рассмотрении.

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