Колодец около кремля, в который провалилась маленькая рязанка, уже засыпали

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-11T11:11:13+03:00

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В минувшие выходные около Рязанского кремля случилось ЧП – в открытый люк провалился ребенок.

По словам очевидца, девочка съехала со снежного склона, остановилась и уже собиралась вставать, как вдруг… исчезла. Оказалось, что она свалилась в открытый люк, расположенный у подножия столь любимой рязанцами горки на Кремлевском валу.

Людей в этот момент здесь было немало и ребенка быстро вытащили. К счастью, девочка приземлилась на ноги и не пострадала вовсе. Взрослые же тут же завалили люк подручным материалом – ветками.

После того, как эта информация разлетелась по соцсетям, пресс-служба администрации Рязани дала официальный комментарий.

– Люк в районе Кремлевского вала находится в ведении АО «Рязаньгоргаз». Газопровод давно выведен из эксплуатации. Работники городской Дирекции благоустройства колодец уже засыпали. Весной здесь благоустроят территорию, – говорится в сообщении горадминистрации.