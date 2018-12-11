2018-12-11T11:11:13+03:00
Происшествия

Колодец около кремля, в который провалилась маленькая рязанка, уже засыпали

Объект оказался недействующим, но не бесхозным
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: социальная сеть ВКонтактеФото: социальная сеть ВКонтакте
Изменить размер текста:

В минувшие выходные около Рязанского кремля случилось ЧП – в открытый люк провалился ребенок.

По словам очевидца, девочка съехала со снежного склона, остановилась и уже собиралась вставать, как вдруг… исчезла. Оказалось, что она свалилась в открытый люк, расположенный у подножия столь любимой рязанцами горки на Кремлевском валу.

Людей в этот момент здесь было немало и ребенка быстро вытащили. К счастью, девочка приземлилась на ноги и не пострадала вовсе. Взрослые же тут же завалили люк подручным материалом – ветками.

После того, как эта информация разлетелась по соцсетям, пресс-служба администрации Рязани дала официальный комментарий.

– Люк в районе Кремлевского вала находится в ведении АО «Рязаньгоргаз». Газопровод давно выведен из эксплуатации. Работники городской Дирекции благоустройства колодец уже засыпали. Весной здесь благоустроят территорию, – говорится в сообщении горадминистрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Год театра в Рязани откроют четырьмя премьерами
Новый храм в рязанской Дашково-Песочне вместит тысячу человек
Рязанка, в ноябре выпавшая из окна пятого этажа, скончалась в ОКБ
Установка искусственной ели на площади Ленина заняла неделю
Соцработники Рязанской области будут оказывать услуги сиделок
Жительница Рязанской области оштрафована за нарушение земельного законодательства
Рязанского любителя дармовых новогодних елок задержала полиция
Целый ряд рязанских сельских ДК не выполняет нормы пожарной безопасности
После столкновения с грузовиком в загоревшейся «Оке» погиб 52-летний рязанец
Администрация Рязани просит сообщать о плохой уборке снега и наледи (телефоны)
Фильму «Бамблби» в Рязани посвятят развлекательное мероприятие
Около колодца архимандрита Авеля в Рязани хотят сделать сквер
Катаясь с горки у Рязанского кремля, девочка провалилась в колодец
Освободившееся место зампреда в рязанском правительстве займет один из министров
Смерть рязанца, которого искали с 4 декабря, носит некриминальный характер
У рязанской «Дирекции благоустройства города» нашли нарушения на миллионы рублей
Из-за грядущего тумана в Рязанской области объявлено метеопредупреждение
В Рязани погасят новую марку Почты России
Участок улицы Станкозаводской в Рязани перекроют почти до конца года
В Рязани перенесут один из пунктов КВЦ
Рязанский подрядчик по капремонту оставил крышу раскрытой в снегопад