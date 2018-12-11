После столкновения с грузовиком в загоревшейся «Оке» погиб 52-летний рязанец

11 Дек. 10:26 2018-12-11T10:26:45+03:00

Его спутница с травмами в больнице

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10 декабря около 10 утра в Спасском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 253 км дороги М-5 «Урал».

28-летний водитель грузовика «МАЗ», по предварительным данным, выбрал небезопасную дистанцию и врезался в «Оку». От удара легковушка загорелась, в итоге 52-летний водитель погиб на месте. 45-летняя пассажирка отправлена в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано четыре ДТП, в которых, помимо погибшего рязанца и его госпитализированной спутницы, пострадали еще три человека – все они получили травмы. В регионе произошло 26 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы ми выявили 5099 нарушений правил дорожного движения, задержали пять пьяных водителей.