2018-12-11T10:02:38+03:00
Недвижимость

Администрация Рязани просит сообщать о плохой уборке снега и наледи (телефоны)

Все УК и ТСЖ должны быть в боевой готовности, но не все ее обеспечивают
Мария БЛИНОВА
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В администрации Рязани прошло совещание, посвященное, в том числе, уборке облцентра от снега. По словам и.о. заместителя главы администрации Игоря Ковалева, все руководители управляющих организаций города знают о том, что в связи с непогодой нужно принять дополнительные меры по очистке крыш, обеспечить безопасный проход во дворах, а в случае необходимости огородить опасные участки.

При этом пресс-служба горадминистрации информирует, что о фактах некачественной уборки снега, наледи и сосулек, рязанцы могут сообщать на телефоны горячих линий.

– Об отсутствии противогололедной обработки, плохой уборке улиц, сугробах на обочинах и остановках – звонить в диспетчерскую службу Дирекции благоустройства города по телефону 8 (4912) 70-12-93.

– При некачественной очистке дворов – звонить на горячую линию горадминистрации 8 (4912) 44-79-15 и по телефону 8 (800) 222-49-12.

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